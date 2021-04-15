В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5-6% - Гурина

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5-6%. Об этом БЕЛТА рассказала заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.

"Для сохранения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов концерн в 2021 году продолжит реализацию стратегии поэтапного изменения цен с учетом всесторонней оценки изменения конъюнктуры рынков и анализа экономического положения производителей, - сказала Светлана Гурина. - При неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5-6%".

По ее словам, политика ценообразования концерна "Белнефтехим" направлена на удержание приемлемого для экономики и населения уровня цен на топливо и поэтому в качестве метода ценового регулирования рынка нефтепродуктов выбрано установление предельных максимальных цен.

Цена моторного топлива на АЗС, как и на любой другой товар, реализуемый в розничной сети, формируется исходя из цены производителя с учетом торговой надбавки продавца и НДС. Размеры торговых надбавок длительное время остаются неизменными несмотря на рост услуг, закупаемых АЗС.

Она отметила, что отпускные цены производителей формируются в установленном законодательством порядке с учетом затрат на производство нефтепродуктов, налогов, включаемых в цену, и необходимой для развития нормы доходности. Целевой параметр доходности для белорусских НПЗ учитывает не только приоритеты производителя, но и приоритеты белорусских потребителей и определен на уровне рентабельности продаж около 3%.

Корректировка отпускных цен на топливо проводится в связи с изменением себестоимости производства нефтепродуктов и после оценки внутренних резервов производителей в части оптимизации затрат.

Расходы на покупку нефти в затратах на производство нефтепродуктов занимают до 90%, в то время как цена нефти зависит от мировых котировок нефти сорта Urals, стоимости доставки и размера таможенной пошлины, выраженных в иностранной валюте.

"Если в 2020 году средняя мировая котировка нефти составляла $41,7 за баррель, то уже в январе 2021 года она выросла до $54,8, а в марте достигла $65,6. В среднем за первый квартал нынешнего года цена на нефть по отношению к аналогичному периоду прошлого года за счет изменения котировки выросла на 21%", - рассказала зампредседателя концерна.

Дополнительное негативное влияние на экономику НПЗ оказывает изменение курса белорусского рубля с учетом высокой импортной составляющей в операционных затратах. "Вследствие роста затрат на производство нефтепродуктов для своевременного исполнения обязательств перед поставщиками и банками предельный уровень цен с начала года увеличен на 10 копеек", - добавила она.

Светлана Гурина подчеркнула, что стоимость топлива в Беларуси остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами, не применяющими бюджетный механизм демпфирования цен. Автобензин марки АИ-92 на 14 апреля 2021 года на белорусском рынке стоит Br1,8, или $0,68, за 1 литр (в первом квартале 2020 года данный вид топлива стоил $0,76 за литр).

Для адаптации потребителей к изменению цен концерном была определена в качестве базовой стратегия еженедельного изменения цен на топливо не более чем на 1 копейку за литр. В таком случае топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в периоды роста котировок.

Цены в сопредельных европейских странах изменяются с большей амплитудой, чем в Беларуси, но даже в период пикового падения цен на нефть во втором квартале 2020 года цены на европейских АЗС не снизились до уровня, действующего на белорусском рынке.

В перспективе направлениями совершенствования ценовой политики концерна будут переход на формульное ценообразование при заключении долгосрочных контрактов с потребителями, расширение системы скидок, предоставляемых покупателям, развитие программ лояльности на АЗС для стимулирования к росту объемов потребления топлива, а также сопутствующих товаров и услуг.-0-