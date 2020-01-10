В Беларуси готовят рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекомендации по адаптации сельского хозяйства к изменениям климата разрабатываются в Беларуси. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем над вопросами адаптации к изменениям климата. Одно из направлений - необходимость изменения сроков сева, уборки", - сказала Светлана Кузьмич. По ее словам, корректировки требуют и сроки проведения некоторых агротехнических работ.

С учетом того, что под изменением климата понимается не только повышение температур, но и засухи, которые в Беларуси участились и стали начинаться уже в апреле, вопрос выработки рекомендаций для сельского хозяйства требует системного подхода. "В частности, это может быть обводнение территорий или облесение. Все это изменит водный режим территорий. Над этим сейчас работает Национальная академия наук", - отметила Светлана Кузьмич.

Специалистами уже проведена работа по одному из районов Гомельской области, по итогам которой в правительство был представлен доклад с рекомендация по адаптации этой территории к изменениям климата. В том числе предлагается выращивание теплолюбивых и засухоустойчивых культур, проведение агротехнических водоудерживающих мероприятий.-0-

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