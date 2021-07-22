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22 июля 2021, 14:03

В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей

Юрий Селиверстов
Юрий Селиверстов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В свое время мы создавали условия для развития предпринимательства. Мы и сейчас говорим, что это необходимо. От этих тезисов государство не отказывается. Но с точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их, используя ряд инструментов, - сказал Юрий Селиверстов. - С другой стороны, для тех, кто работает честно, добропорядочно, нужны простые, понятные условия: зарегистрировался, заплатил налог - и к тебе нет никаких претензий".

По его словам, стоит задача сделать так, чтобы добропорядочным налогоплательщикам стало еще проще вести предпринимательскую деятельность, налоговые режимы были понятными, а государству было просто и не затратно их администрировать. "Предстоит работа именно над этим в течение текущего года и следующего для того, чтобы с 2023 года предложить более четкие, ясные и понятные условия и в том числе увеличить вклад в государственную казну", - пояснил министр.

Все предлагаемые новшества были представлены главе государства в формате концепции изменений подходов к налогообложению и ведению предпринимательской деятельности. В ней также предлагалось сделать больший упор на развитие самозанятости. Подразумевается создать цифровую платформу, которая поможет быстро и удобно регистрировать свою деятельность, осуществлять различные платежи. "В целом концепция поддержана", - отметил Юрий Селиверстов.

Министр обратил внимание, что речь идет не о том, чтобы повысить налоги. Скорее следует говорить о повышении участия предпринимателей в уплате налогов. В пример он привел ситуацию с агроэкотуризмом: владельцы агроусадеб платят налог в размере двух базовых величин в год. Такие правила действуют как для небольших мест отдыха с невысокой загруженностью, так и для агроусадеб, которые по своим масштабам превратились в настоящие туристические комплексы.

"Принять простое решение об увеличении налога и сделать не две базовые, а десять - очевидно, что для тех, кто находится в глубинке, кто осуществляет модернизацию своей агроусадьбы, это может быть большим бременем. С другой стороны, для других это будет сумма, которая всего лишь чуть-чуть выше, чем была. В данном случае логичнее брать налог из выручки", - сказал Юрий Селиверстов.

Как сообщалось, 22 июля на совещании с Советом Министров Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Президент подчеркнул, что неоднократно обращал внимание на необходимость наведения порядка в этой сфере. В первую очередь выработать четкую систему, кто относится к категории индивидуальных предпринимателей, чем они будут заниматься, какие налоги будут платить. Нынешнее состояние этой сферы деятельности глава государства подверг критике. Кроме того, Александр Лукашенко напомнил о своем требовании разобраться с выплатами зарплаты в конвертах. "Система должна работать так, чтобы даже малейшей предпосылки для выплаты зарплат в конвертах не было", - подчеркнул он.

Вместе с тем возможны и налоговые послабления для отдельных категорий самозанятых граждан, считает глава государства. "Нельзя удушить инициативу людей ни в коем случае. Люди хотят работать, зарабатывать. Талантливый человек пишет картины, плетет корзины или делает то, что делают единицы в нашей стране. Таких людей надо всегда поддерживать и в плане послаблений налогового законодательства, чтобы люди платили просто совсем небольшие налоги и занимались своим ремеслом, ремесленничеством", - сказал Александр Лукашенко.-0-

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Теги
Министерство финансов налоги предприниматели
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