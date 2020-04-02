В Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса планируется направить Br110 млн

Сергей Румас. Фото из архива
Новости темы "Распространение коронавируса"
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на поддержку экономики из-за коронавируса планируется направить около Br110 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.
Комплекс мер по поддержке экономики внесен на рассмотрение главы государства. "Трудно обсчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около Br110 млн", - проинформировал премьер-министр.
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Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики на фоне коронавируса
По словам премьер-министра Сергея Румаса, "правительство уже имеет видение по второму пакету". Он будет касаться поддержки промышленности и строительства.