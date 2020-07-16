В Беларуси необходимо ускорить развитие водного транспорта - Авраменко

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо ускорить развитие водного транспорта. Такое мнение высказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на рабочей встрече по актуальным вопросам водного транспорта в Пинске на базе РУЭСП "Днепро-Бугский водный путь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Министр подчеркнул, что целью встречи является выработка решений, реализация которых позволит вывести отрасль на новый виток развития. "Необходимо ускорить движение вперед в развитии водного транспорта. Только это даст возможность гармонично достичь успехов. Все предложения, озвученные сегодня, очень важны. Они будут отражены в решениях встречи и будут, безусловно, выполняться. А промежуточное подведение итогов состоится через три месяца", - сказал Алексей Авраменко.

Как отметили в пресс-службе, развернутая программа действий была представлена в докладе начальника управления морского и речного транспорта Минтранса Андрея Чернобыльца. С конкретными предложениями по работе в связи с грядущими изменениями выступили также руководители некоторых организаций отрасли.

Встреча продолжилась посещением Пинского ордена Знак Почета судостроительного-судоремонтного завода, а также гидроузлов "Переруб" и "Рагодощ" Днепро-Бугского канала.-0-