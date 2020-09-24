В Беларуси нужно активнее популяризировать строительную отрасль - Швец

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужно активнее популяризировать строительную отрасль. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец на церемонии награждения победителей XVII Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот конкурс имеет богатые традиции, и его проведение очень важно для популяризации строительной отрасли. Ведь у нас очень много достижений, это и отдельные функциональные и комфортные объекты, это и область строительных материалов, стройорганизации, технологии, проектные институты. В каждой из них есть люди, которые достигли определенных результатов, которые могут поделиться своим опытом, а конкурс дает им этот шанс", - отметил замминистра.

Конкурс позволяет не только оценить конкретные объекты и проделанную работу, но и дать толчок для развития строительного движения. "Любой конкурс - это движение вперед, определение эталонов, стратегии, дальнейшее развитие отрасли", - подчеркнул Олег Швец.

Конкурс "Лучший строительный продукт года" проводится при поддержке Министерства архитектуры и строительства. Среди основных целей - выявление представленных на рынке качественных продуктов, передовых современных технологий, систем, оборудования, решений строительных компаний отечественного и зарубежного производства, стимулирование производителей и поставщиков к разработке и внедрению в практику строительства новых качественных продуктов и услуг.-0-

Решение не останавливать работу стройкомплекса в условиях пандемии было правильным - Швец По словам заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца, на строительных предприятиях был разработан ряд индивидуальных мер для препятствия распространения коронавирусной инфекции.