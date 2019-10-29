29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам, сообщил журналистам начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров в пресс-центре БЕЛТА, комментируя указ от 23 октября 2019 года "О предоставлении и привлечении займов".

Во время пресс-конференции

По договору микрозайма нужно будет вернуть основной долг, проценты, если потребитель нарушил условия - дополнительно штраф (пеню или неустойку). При этом договор не может включать другие платежи, например, повышенные проценты при просрочке платежа.

Дмитрий Набздоров

Кроме того, дополнительно ограничен размер процентов, неустойки (штрафа, пени). Это сделано для снижения долговой нагрузки на потребителей услуг микрофинансовых организаций. Так, сумма процентов за весь срок использования микрозаймом не может превысить двукратный размер предоставленного микрозайма, а совокупный размер неустойки за весь период пользования микрозаймом не может быть больше половины предоставленного микрозайма.

При этом для некоммерческих микрофинансовых организаций размер процентов Национальным банком ограничен еще с 1 апреля - ставкой рефинансирования (на сегодня это 9,5% годовых) для фондов и двумя ставками рефинансирования (19% годовых) для потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи.

Указ вступает в силу с 27 апреля 2020 года.

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Фото Сергея Шелега

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