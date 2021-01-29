В Беларуси определен порядок изъятия из обращения, вывоза и утилизации опасной продукции

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок изъятия из обращения, возврата, вывоза и утилизации опасной продукции. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 января 2021 года №43 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждено положение о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции для недопущения обращения такой продукции на территории Беларуси. Его действие не распространяется на опасную продукцию, изъятую, арестованную или обращенную в доход государства в порядке, установленном законодательными актами.

Отнесение продукции к категории опасной будет осуществляться компетентными органами по результатам лабораторных исследований (испытаний), проведенных в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях), а также на основании документов, оформленных по результатам внешнего осмотра. Прекращение ввоза и (или) обращения опасной продукции на территории Беларуси, ее изъятие из обращения будут осуществляться субъектом хозяйствования на основании предписания, вынесенного компетентным органом. При получении такого предписания в срок не более 10 рабочих дней с даты его получения субъект хозяйствования должен определить возможность приведения опасной продукции в соответствие с требованиями техрегламентов и проинформировать о принятом решении в письменной (электронной) форме компетентный орган. Срок приведения опасной продукции в соответствие с требованиями технических регламентов не должен превышать двух месяцев. Субъект хозяйствования при этом обязан подтвердить результат приведения такой продукции в соответствие с требованиями техрегламентов через соответствующую процедуру оценки и не позднее трех рабочих дней после подтверждения проинформировать об этом компетентный орган. Если в Беларуси не будет аккредитованных органов и испытательных центров с необходимой областью аккредитации субъект хозяйствования может обратиться в аккредитованные организации иных государств - членов Евразийского экономического союза. В также документе говорится, что, если опасная продукция не может быть приведена в соответствие с требованиями технических регламентов в определенный положением срок, он подлежит утилизации или возврату.

Положением также определен порядок действий субъекта хозяйствования после получения предписания. Документом установлено, что представители компетентного органа имеют право присутствовать при проведении утилизации опасной продукции.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-