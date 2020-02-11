В Беларуси определят сферы возможного использования разработок ПВТ в отраслях экономики - Крутой

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определят сферы возможного использования разработок ПВТ в отраслях экономики. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

заседании Совета Министровзаседании Совета Министров премьер-министр отметил, что у многих секторов экономики есть огромный потенциал роста за счет ускорения их цифровизации. Решено в ближайшее время поработать в разрезе конкретных отраслей, особенно сферы услуг (медицинских, транспортных, туристических) и реального сектора экономики (промышленности, сельского хозяйства), предложить сферы, где могут использоваться разработки Парка высоких технологий", - сказал Дмитрий Крутой.

Первый вице-премьер подчеркнул, что предприятиям всех секторов экономики следует проявлять большую активность в этом направлении, особенно с учетом высоких результатов ПВТ, в том числе за 2019 год. "Темп роста добавленной стоимости - 109,3%. Это самый высокий уровень из всех секторов белорусской экономики. Например, для Минска в его валовом региональном продукте доля ПВТ составляет уже 17%. В очередной раз обеспечены рекордные показатели роста валютной выручки. За прошлый год экспорт продукции ПВТ составил $2,4 млрд и увеличился по сравнению с 2018 годом на $550 млн. Рост - почти 130%. 90% этих разработок уходит в западные страны и США", - отметил он.

"Мы много говорим о том, что "цифра" - это наша новая нефть, с помощью которой можно компенсировать различные маневры, но пассивность наших госорганов, не использующих подобный потенциал, переходит уже все границы. Вызывает сожаление и то, что передовые разработки ПВТ, например, технология точного земледелия или экологический мониторинг, не применяются белорусскими предприятиями и в то же время используются европейскими. Возникает вопрос: почему так происходит?" - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Использование наработок резидентов ПВТ в различных секторах белорусской экономики ранее затрагивалось и на итоговом заседании коллегии Министерства связи и информатизации. Дмитрий Крутой подчеркнул, что отраслям необходимо активнее использовать имеющийся потенциал в IT-сфере.-0-