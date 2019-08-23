В Беларуси осталось убрать 6,3% площадей зерновых

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны почти с 2 млн га, что составляет 93,7% от запланированных к уборке площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По состоянию на 23 августа белорусские аграрии намолотили 6,26 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,4 ц/га (на аналогичную дату в 2018-м - 26,4 ц/га).
Самый большой намолот в Минской области - 1 млн 643 тыс. т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 96,3%.
В Брестской области убрано 99,4% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 97,8% площадей, намолотив более 1,17 млн т зерна. В Витебской области намолочено более 838,2 тыс. т зерна, убрано 78,8% площадей. В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 94,7% площадей (намолочено 661 тыс. т зерна), Могилевской - с 94,6% (более 746 тыс. т зерна).
План поставок зерна в счет госзаказа на 23 августа выполнен на 86,7% (поставлено 706,9 тыс. т).-0-