В Беларуси планируется изменить подход к учету госимущества

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется изменить подход к учету государственного имущества, перейти на электронный формат, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев на полях международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019".

В республике создана единая информационная база неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и сдачи в аренду. "Хотим сделать следующий шаг, поменять подход к учету имущества. Подготовили соответствующий проект указа, который будет позволять вносить информацию в режиме реального времени правообладателям, а госорганам - получать ее и в последующем, где необходимо, формировать только в электронном виде, уйдя от бумажного варианта. Задача - повысить оперативность вносимых данных и их достоверность", - сказал Андрей Гаев.

Предлагается применить программные решения, которые бы исключили возможность внесения недостоверных сведений по году постройки зданий и другим характеристикам. Ожидается, что до конца года такие изменения будут внесены. Кроме того, планируется создать земельную информационную систему для Минска. "Решаются вопросы с финансированием для проведения этой работы в следующем и 2021 годах. Тогда полностью республика будет иметь цифровую подложку, которая позволит вести в полном объеме учет земель и всего, что на них расположено", - отметил руководитель ведомства.

Также он проинформировал, что завершается модернизация Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ), продолжают совершенствоваться информационные комплексы по составлению топографических карт.

Андрей Гаев подчеркнул, что грамотно организовать учет объектов недвижимости и земельных участков невозможно без современных технологий. Уже сегодня оформить права на имущество можно быстро, налажен обмен документами между организациями. Больше четверти регистрационных действий (27%) совершается в течение одного часа. "Ресурсы комитета развиваются. После того, как изменился интерфейс регистра, который содержит информацию о кадастровой стоимости земельных участков, по итогам года регистрируем увеличение посещаемости. Только от государственных органов в прошлом году поступило более 25 млн запросов в электронном варианте", - сообщил он, добавив, что электронная цифровая подпись позволяет подавать необходимые документы онлайн.

Кроме того, в прошлом году вступили в силу изменения в закон о государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, появилась возможность работы авторизованных посредников. В качестве примера Андрей Гаев привел застройщиков, которые могут не направлять каждого дольщика в агентство оформлять документы, а представить в электронном формате интересы всех будущих жильцов, подав документы от их имени.

На "ТИБО-2019" Госкомимущество представляет технологии построения трехмерных моделей местности на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Это демонстрация нового решения, технологий и знаний в области фотограмметрии, а также данных аэрофотосъемки, полученных в том числе с беспилотных летательных аппаратов, имеющихся у входящего в систему Госкомимущества республиканского дочернего аэрофотогеодезического унитарного предприятия "БелПСХАГИ", и разработанной на их основе ООО "ГеоЦентрГрупп" трехмерной модели местности, полученной фотограмметрическим методом.

Трехмерная модель местности представляет собой виртуальную цифровую модель, отражающую реальное местоположение объектов в системе координат и позволяет с высокой точностью совмещать ее с другими пространственными объектами. Помимо демонстрации на экране монитора трехмерная модель местности демонстрируется с использованием шлема виртуальной реальности, позволяя совершить виртуальную прогулку по реально существующей местности с возможностью дополнения ее предполагаемыми к строительству объектами.

Международный форум "ТИБО-2019" проходит с 8 по 12 апреля в "Минск-Арене".-0-