В Беларуси планируют чаще использовать деревянные окна при строительстве

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют чаще использовать деревянные окна и балконные блоки при строительстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"Использование деревянных окон и балконных блоков будет способствовать увеличению использования местных видов сырья и повышению эффективности деревообработки. Немаловажной характеристикой деревянных окон является экологичность материалов, из которых они изготовлены, а также их долговечность. Деревянные окна и блоки являются импортозамещающей продукцией, а активный переход к импортозамещению позволит значительно улучшить качество отечественных деревянных стеклопакетов, снизить цены на окна и двери по сравнению с зарубежными производителями", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что большое значение имеет и тот факт, что добавленная стоимость таких изделий выше, чем пластиковых. А проведенный анализ показал, что применение деревянных оконных и балконных блоков не приведет к существенному изменению стоимости объектов строительства, добавили в министерстве.

Кроме того, правительство поручило облисполкомам, Минскому горисполкому, республиканским органам госуправления, организациям-заказчикам предусматривать применение деревянных оконных и дверных балконных блоков при проектировании для возведения, реконструкции, капитального ремонта детских садов, школ, поликлиник, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 16 марта 2020 года №147.

Этим документом рекомендовано использовать такие блоки при проектировании, реконструкции, капремонте жилых домов с использованием государственной поддержки, а также домов, финансируемых за счет бюджетных средств. Министерству архитектуры и строительства в свою очередь необходимо обеспечить регулирование цен на деревянные оконные и дверные балконные блоки.-0-