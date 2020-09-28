28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют наладить поставки мелкофасованного рапсового масла, сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин 27 сентября в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем сделать более маржинальный продукт: разливать это масло по маленьким баночкам и продавать не наливом, а стараться почти все реализовывать в мелкофасованных упаковках, которые нужны потребителю", - сказал Александр Субботин.

По его словам, заниматься переработкой маслосемян рапса выгодно, об этом свидетельствует множество успешных коммерческих проектов. На государственных предприятиях перерабатывается всего 10%.

В Беларуси в этом году собрали очень хороший урожай рапса, считает заместитель премьер-министра. "Яровой рапс до конца не убран. Хотя мы уже собрали почти 830 тыс. т маслосемян рапса", - отметил Александр Субботин. Госзаказ выполнен практически на 95%.-0-