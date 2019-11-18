В Беларуси планируют пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему. Об этом заявил сегодня журналистам министр экономики Дмитрий Крутой перед открытием Всемирной недели предпринимательства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, доля малого и среднего предпринимательства в ВВП сегодня увеличивается не очень высокими темпами. Планируется, что по итогам 2019 года она составит 28,8%. "Конечно, это не 40%, которые мы планировали по итогам программы социально-экономического развития на период 2016-2020 годов", - констатировал Дмитрий Крутой.

При этом он отметил, что структура экономики меняется. И даже в сегменте промышленности сегодня уже 25% частных компаний. По словам министра, это огромное достижение - за последние 13 лет их доля увеличилась почти в три раза.

Но есть сложности учета и расчета этой доли, отметил министр. "Мы с Белстатом в следующем году запланировали немного пересмотреть критерии отнесения к этому сегменту и порядок учета. Потому что брать только численность - неправильно", - сказал Дмитрий Крутой. В качестве примера он привел IT-компании, которые имеют огромную экспортную выручку и при этом численность их персонала не увеличивается.-0-

Минэкономики проверит работу бизнес-инкубаторов и центров поддержки предпринимательства Об этом заявил сегодня журналистам министр Дмитрий Крутой на полях Всемирной недели предпринимательства.

В Минэкономики рассказали о первых результатах действия декрета о развитии предпринимательства Много документов было подписано в развитие этого декрета, целый пакет законодательных инициатив перешел уже к новому составу парламента, которому придется реализовывать эти законы", - сказал министр экономикиДмитрий Крутой.