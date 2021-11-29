29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют получать не менее 10 млн т зерна и 6 млн т картофеля в год по итогам пятилетки. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Субботин отметил: несмотря на то, что продовольственная безопасность Беларуси стабильно обеспечивается, существуют перспективы роста эффективности аграрного производства. Для решения стратегических задач, стоящих перед АПК страны, разработан проект государственной программы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы.

"В рамках стратегических задач на следующую пятилетку определены экономически целесообразные объемы производства, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности и наращивания экспортного потенциала. Прогнозируется увеличение объемов производства зерна до 10 млн т, картофеля - 6 млн т, овощей - почти 2 млн т, молока - 9,2 млн т, скота и птицы - 2 млн т. При условии достижения целевых объемов производства сельскохозяйственной продукции и благоприятной ценовой конъюнктуре прогнозируется увеличение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья до $7 млрд. Именно к этому рубежу мы поставили себе цель прийти к 2025 году. Надеемся, что мы его достигнем значительно раньше", - сказал вице-премьер.

Основная цель программы "Аграрный бизнес" - устойчивое развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной безопасности республики и наращивания экспортного потенциала АПК, повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции. Программой предусмотрено развитие производства и реализации растениеводческой и животноводческой продукции, селекции и семеноводства, племенного дела в животноводстве, запланирована поддержка малых форм хозяйствования, техническая и технологическая модернизация предприятий, развитие мелиорации, реализация прямых мер государственной поддержки и льготного кредитования текущей деятельности.-0-