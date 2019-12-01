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01 декабря 2019, 19:59

В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор только на отдельные месяцы

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор только на отдельные месяцы, сообщил министр финансов Максим Ермолович в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Министерством финансов подготовлен проект указа об изменении существующей системы уплаты государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. "Он предполагает введение вместо государственной пошлины платы, которая будет носить неналоговый характер, в том же размере, который действует сейчас. Но при этом мы упорядочили льготы, создали механизмы стимулирования граждан на уплату этого сбора на длительный период, предоставили право оплачивать этот сбор на минимальный срок - 1 месяц", - сказал Максим Ермолович.

Дорожный сбор, как предполагается, не будет завязан на прохождение техосмотра автомобиля. С другой стороны государство усиливает контроль за его уплатой.

В качестве альтернативного варианта рассматривается включение финансовой нагрузки по дорожному строительству в стоимость автомобильного топлива через увеличение акцизов или введение какого-то дополнительного налога на топливо. "Пройдет еще одно обсуждение, на котором будет принято окончательное решение", - отметил министр.-0-

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дороги Министерство финансов налоги пошлины
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