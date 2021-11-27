27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по итогам 2021 года ожидают инфляцию в пределах максимум 9-9,4%. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"Задача номер один - не выйти за двузначное значение инфляции. Максимум - это 9-9,4% к декабрю прошлого года (то есть годовая инфляция) должна быть. Сейчас ее значение, прямо на середину ноября в режиме онлайн, - 8,8% в целом по индексу потребительских цен и 6,9% - по группе социально значимых товаров - индикатору, который особо поставлен Президентом Правительству как целевая задача на 2021 год", - заявил Дмитрий Крутой.

Он констатировал, что на 33% выросли мировые цен на продовольствие. В то же время в Беларуси говядина в зависимости от вида подорожала на 3-8%, а вот по свинине и курятине отмечается значительный рост - 15-20%. "Причина - покупные корма, шрота, витамины, аминокислоты, ветпрепараты и прочее", - пояснил замглавы Администрации Президента.

Дмитрий Крутой рассчитывает, что с запуском импортозамещающих производств, в частности Белорусской национальной биотехнологической корпорации, страна будет обеспечена отечественными комбикормами и аминокислотами. "Поставлена задача в следующем году значительно уменьшить импортоемкость по свинине и птице", - заявил он.-0-