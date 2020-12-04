4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 23 ноября 2020 года №76, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Абонементная плата в месяц за основной, включенный в абонентскую линию телефон индивидуального пользования, переведенный на повременную оплату разговоров, повышается на 15 копеек (до Br3,59), а за непереведенный на повременную систему - на 21 копейку (до Br5,07).

Что касается тарифов на услуги почтовой связи, то пересылка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г для физлиц подорожает на шесть копеек - с Br0,54 до Br0,6. Аналогичный тариф для юрлиц и ИП увеличится на пять копеек - с Br0,45 до Br0,5.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.-0-