12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается увеличить базовую величину до Br27. Соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в Совете Министров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

Как отметили в ведомстве, обычно базовая величина в Беларуси увеличивается с 1 января.

В 2017 году БВ составляла Br23, в 2018-м выросла до Br24,5. С 1 января 2019 года размер базовой величины равен Br25,5. От этого показателя зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. В том числе - пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.-0-