В Беларуси прорабатывают допмеры по стимулированию покупки электромобилей

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывают дополнительные меры по стимулированию покупки электромобилей. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько во время форума по развитию электромобильности E-Mobility 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Гунько

"Правительство, Минпром, Минэкономики уделяют серьезное внимание механизмам и инструментам стимулирования приобретения физическими лицами электрических машин. В этом году начал действовать указ главы государства, который предусматривает нулевую таможенную пошлину и освобождение от уплаты НДС при ввозе электромобилей физлицами. И мы увидели лавинообразный взрыв рынка. Сегодня открыта дискуссия на площадке Минпрома и Минэкономики о дополнительных мерах по стимулированию", - сказал Сергей Гунько.

Во время форума

Одно из предложений - скидка при покупке электромобиля: если физлицо сдаст свое старое авто с двигателем внутреннего сгорания на металлопереработку, ему будет выдан сертификат с суммой скидки. "Такой компенсационный механизм обсуждается", - отметил первый замминистра. Для юрлиц рассматривается возможность увеличения инвестиционных вычетов из налогооблагаемой базы при переходе на электромобили.

"Идут панельные дискуссии. Все заинтересованы в том, чтобы найти дополнительные механизмы стимулирования. Надеюсь, в начале следующего года мы придем к нормативному документу, который будет представлен главе государства", - резюмировал Сергей Гунько.

Форум по развитию электромобильности E-Mobility 2020 проходит сегодня в Минске. В мероприятии принимают участие представители Минэнерго, ПО "Белоруснефть", Минпрома, Минтранса, Минприроды, Национальной академии наук, а также предприятий и компаний, деятельность которых связана с электротранспортом. Участники форума обсудят эффективность стимулирующих мер, принятых в Беларуси для развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры, а также вопросы, решение которых может содействовать укреплению потенциала этого сегмента.

Дискуссии организованы по нескольким тематическим направлениям: прогноз развития рынка электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Беларуси с учетом предстоящего запуска Белорусской атомной электростанции, промышленный потенциал производства отечественных электромобилей, научные разработки в области электротранспорта, электромобили и оздоровление городской среды.

Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики и ПО "Белоруснефть".-0-

Фото Максима Гучека