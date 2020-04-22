22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси растет доля безналичных платежей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

В I квартале 2020 года по сумме доля безналичных операций составила 58,7%, доля наличных - 41,3%. В 2019 году доля безналичных операций составляла 54,9%, в 2010-м - 13,1%.

По количеству безналичные операции также лидируют - в I квартале их было 90,5% (449,9 млн), 9,5% операций (47,5 млн) - наличные. Для сравнения: доля безналичных операций в 2010 году составляла 49,7%, в 2019-м - 88,8%.-0-