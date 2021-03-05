5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается проект указа по стимулированию развития регионов. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"До конца года необходимо внести в правительство проект указа по стимулированию развития регионов. Основной подход определил глава государства: чем меньше потенциал, тем больше стимул. Межведомственная рабочая группа, которая работала на площадке Минэкономики, уже сформулировала свои предложения. Самое главное - указ не должен дублировать уже действующие нормативные правовые акты, а также подготовленные в последнее время", - сказал Юрий Чеботарь.

Он также отметил необходимость разработки пятилетних программ развития регионов и подчеркнул, что каждая программа должна учитывать особенности, специализацию и потенциал территорий, содержать точки роста и инвестпроекты. "Необходимо также обеспечить выполнение обновленного плана по развитию отстающих регионов. Правительство утвердило его 1 марта, в него вошли более 600 инвестпроектов, общая сумма заявленных инвестиций - свыше Br3 млрд", - проинформировал первый замминистра.

В планах также разработка системы стандартов комфортного проживания населения. "Необходимо учесть зарубежный опыт и потребности людей, которые появились в условиях пандемии", - добавил Юрий Чеботарь.-0-