В Беларуси разработают план наращивания экспорта продукции деревообработки в ЕС

30 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. МИД, белорусские диппредставительства и концерн "Беллесбумпром" разработают план совместных действий по наращиванию экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли в ЕС. Такая договоренность достигнута по итогам видеоконференции с участием белорусских производителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД.

"Самый лучший экспорт - это тот, который базируется на собственном сырье. А в Беларуси собственного сырья хватает. Премиальные для нас рынки сбыта сосредоточены в ЕС, и белорусские лесоматериалы пользуются спросом", - отметил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

На видеоконференции проанализирована структура белорусского экспорта в ЕС продукции деревообрабатывающей отрасли, выявлены наиболее востребованные товарные позиции, определена роль тарифных и нетарифных барьеров.

В мероприятии приняли участие представители концерна "Беллесбумпром", Республиканской лесопромышленной ассоциации, Белорусской лесной компании, Банка развития, "Витебскдрева", Шкловского завода газетной бумаги и других белорусских производителей. На вопросы участников отвечали советник посольства Беларуси в Бельгии, советник постоянного представительства Беларуси при ЕС Кирилл Петровский, а также эксперты Национального центра маркетинга МИД.-0-