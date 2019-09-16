В Беларуси разработан национальный сегмент единой системы ЕАЭС по использованию электронных пломб

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный сегмент единой системы транзита Евразийского экономического союза для использования программы электронных навигационных пломб разработан в Беларуси. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"В Беларуси была разработана программа использования электронных пломб, был определен национальный оператор. Соответствующие программные продукты плотно увязаны с программными продуктами таможенной службы Беларуси. Мы провели эксперименты по контролю за движением грузов под сопровождением пломбы до России и Казахстана и обратно. И ни один груз не исчез, маячок отслеживался на всем пути. Пломбы белорусского производства зарекомендовали себя очень положительно. А сейчас мы со своим национальным оператором разработали национальный сегмент белорусского участка, чтобы этот участок мог состыковываться с оператором другого государства", - рассказал Юрий Сенько.

Таможенный комитет реализует проекты и по другим направлениям. Только за текущий год было проведено 8 экспериментов различного плана, все были признаны успешными. "Любую инициативу нужно всегда взвесить, посмотреть, какие последствия она может повлечь. Не упростим ли мы работу границы настолько, что перемещение товаров станет бесконтрольным? Мы должны оценивать предложения, поэтому проводим эксперименты на определенный срок и смотрим результаты", - отметил он.

Одна из проблем, над решением которой работает комитет, - очереди на границе. Юрий Сенько подчеркнул: очереди - это явление, которое зависит от работы не только белорусской таможенной службы, но и других служб белорусской стороны и сопредельного государства. Здесь необходимы, во-первых, слаженные действия работников, во-вторых, соответствие инфраструктуры обеих сторон. "Если с одной стороны пункт пропуска построен на 1 тыс. автомобилей в сутки, а с другой стороны - на 500, то создается эффект горлышка, поэтому мы постоянно ведем со своими соседями переговоры, чтобы у нас было зеркальное отображение принятия проектных решений на пропускных пунктах", - подчеркнул глава комитета.

Электронные пломбы - это навигационные устройства, которые работают через все системы спутниковой связи. Электронная пломба позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение транспортного средства. Это обеспечивает прозрачность и безопасность перевозки товаров, решает проблему несакционированного доступа к грузу, исключает так называемый ложный транзит, контрабанду и другие коррупционные риски.-0-