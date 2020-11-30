30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработан проект программы модернизации торфяных производств до 2025 года, сообщил сегодня журналистам начальник управления торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" Михаил Хамицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году разработана программа комплексной модернизации производства на 2021-2025 годы. Ее основная цель - диверсификация топливно-энергетического баланса республики за счет использования торфяной продукции, обеспечение потребителей торфяного топлива в полном объеме, а также обеспечение безубыточной работы организаций торфяной отрасли", - сказал Михаил Хамицевич.

Проект программы разработан с учетом согласованности с проектом программы по энергосбережению на 2021-2025 годы и увязан с топливно-энергетическим балансом до 2030 года. Объемы производства торфяной продукции в программе сформированы в соответствии с заявками потенциальных потребителей

Среди стратегических задач отрасли Михаил Хамицевич назвал увеличение торфяного топлива на объектах цементной отрасли до 511 тыс. т в год, а также продолжение работы по переводу теплоисточников ЖКХ на торфяное топливо.

На территории Беларуси запасы торфа оцениваются примерно в 2,4 млрд т, из которых для промышленной разработки пригодны более 300 млн т, или 12%. Организации торфяной промышленности разрабатывают 1,3% от общего объема запасов торфяного сырья в республике. Ежегодно в стране добывается около 2 млн т торфа, из которого производится приблизительно 1 млн т торфяной продукции.

По словам Михаила Хамицевича, потребление примерно 1 млн т торфяной продукции позволяет заместить около 450 млн куб.м газа в год.-0-