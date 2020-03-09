В Беларуси разработана новая система премирования местной власти за высокие результаты

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработана новая система премирования местной власти за высокие экономические результаты. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой после совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди документов, вынесенных на рассмотрение Президента, был проект указа о дополнительном стимулировании местных органов власти. Правительство предлагает поддержать руководство и работников районных и городских исполнительных комитетов за высокие финансовые и экономические результаты.

"В первую очередь это наполнение местного бюджета, дополнительные доходы и прирост. Если они будут превышать среднеобластные показатели, возможно введение новой системы премирования руководителя района и непосредственно работника исполкома, который будет отличаться наиболее высоким результатом", - сказал Дмитрий Крутой.

Как отметил первый вице-премьер еще на совещании, разработанный документ нацелен на раскрепощение инициативы на местах. "Думаю, это хорошее предложение - поддержать госслужащих первичного звена, которые, как справедливо говорит Президент, находятся на передовой, от их работы зависит экономический успех развития страны в целом, - сказал он. - При этом не предлагается ломать сложившуюся систему оплаты труда в госаппарате. Она сегодня успешно функционирует, продолжит спокойно работать и дальше. Вопрос лишь в том, чтобы дополнить ее возможностью простимулировать за отдельные хорошие результаты".-0-