В Беларуси разработаны проекты изменений в госстандарты на спа-услуги

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработаны проекты изменений в государственные стандарты на спа-услуги, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Предложение о разработке изменений в госстандарты поступило от Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Это было связано с необходимостью приведения их в соответствие с постановлением Совета Министров от 25 мая 2020 года №307, которым был утвержден перечень лицензируемых процедур (исследований, манипуляций).

Кроме того, постановлением Совмина от 3 июня 2020 года №329 были внесены изменения в правила бытового обслуживания потребителей. В частности, они дополнены терминами спа-меню, спа-объект, спа-программа и спа-услуга, а также особенностями оказания данного вида услуг.

С проектами изменений в госстандарты можно ознакомиться на сайте stb.by. Предложения и замечания по ним можно направлять в МАРТ до 1 августа.-0-