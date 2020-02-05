5 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси разработку строительных норм и правил планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, отвечая на вопросы журналистов перед началом коллегии Минстройархитектуры, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день уже приняты 33 строительные нормы. В первом полугодии планируем завершить работу над нормами. Также мы занимаемся строительными правилами, которые значительно упростят строительство в стране, к тому же они полностью соответствуют европейским нормативным стандартам", - отметил вице-премьер.

Как сообщил Владимир Кухарев, специалисты рассмотрели также ряд других направлений, таких как индивидуальное строительство. "Практически подготовлены проекты новых домов - более комфортных и дешевых, которые позволят значительно увеличить объемы строительства индивидуального жилья", - пояснил он.

Отработан вопрос о переходе на электрическое отопление. "Это серьезный вопрос, ведь у нас завершается строительство АЭС, и мы должны максимально использовать электрическую энергию. Переработаны все проекты новых домов, зданий и сооружений, садов и школ, которые позволят переходить на отопление электроэнергией как на этапе строительства, так и капитального ремонта", - подчеркнул Владимир Кухарев.-0-