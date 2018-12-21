21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси решили не вводить трехлетний мораторий на изменение налогового законодательства. Госорганы и бизнес будут ежегодно готовить предложения по улучшению налогового законодательства, сообщил сегодня во время онлайн-конференции в пресс-цетре БЕЛТА заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

"Первоначально, когда мы начали работу по подготовке обновленной редакции Налогового кодекса, обсуждали вопрос введения трехлетнего моратория на изменение налогового законодательства. Но во время обсуждения, в том числе с бизнес-сообществом, в принципе все участники пришли к пониманию необходимости сохранить нынешнюю практику в последующем", - отметил Дмитрий Кийко. Это значит, что сохранится возможность изменений налогового законодательства ежегодно.

При Министерстве финансов с 2019 года планируется создать консультативный совет по налоговой политике. Представители госорганов и бизнеса будут ежегодно предлагать изменения для совершенствования законодательства, но они должны получить одобрение Совета по развитию предпринимательства. "Все ориентированы на то, что предлагаемые изменения должны улучшать как положение плательщиков, так и качественные характеристики нашей налоговой системы", - отметил замминистра.-0-

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