В Беларуси с 1 января 2022 года будет введен в действие новый общегосударственный классификатор

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с постановлением Государственного комитета по стандартизации от 14 октября 2021 года №100 утвержден и с 1 января 2022 года вводится в действие общегосударственный классификатор Беларуси ОКРБ 009-2021 "Классификатор стандартов". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.
Данный классификатор вводится для систематизации информации о международных, межгосударственных и государственных стандартах и прочих технических нормативных правовых актах и документах в области технормирования и стандартизации при предоставлении информации и распространении этих документов на национальном, межгосударственном и международном уровнях. Он содержит обязательные для соблюдения технические требования, направленные на распределение технико-экономической и социальной информации.
Классификатор предназначен для систематизации информации при построении каталогов, указателей, выборочных перечней, библиографических материалов, формировании баз данных по международным, межгосударственным и государственным стандартам и прочим техническим нормативным правовым актам и документам в области технормирования и стандартизации.
Согласно принятому правовому акту общегосударственный классификатор Беларуси МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 "Межгосударственный классификатор стандартов" отменяется с 1 января 2022 года.
Постановление вступило в силу 21 ноября 2021 года.-0-