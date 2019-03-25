В Беларуси скорректировали госпрограмму по развитию и содержанию автодорог до 2020 года

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы утверждена в Беларуси. Это закреплено постановлением Совета Министров №185 от 21 марта 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно документу государственная программа включает две подпрограммы: "Развитие и содержание республиканских автомобильных дорог в Республике Беларусь", заказчиком которой является Минтранс, и "Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в Республике Беларусь", в роли заказчика которой выступают облисполкомы.

Потребность в финансировании госпрограммы за счет средств, предусмотренных на республиканское и местное дорожное хозяйство, оценивается более чем в Br5 млрд 410 млн, из которых на республиканские дороги приходится чуть более Br4 млрд, на местные - свыше Br1,4 млрд.

Объемы финансирования ежегодно будут корректироваться с учетом возможностей республиканского и местных бюджетов, привлечения внутренних и внешних источников финансирования.

В рамках подпрограммы по развитию и содержанию республиканских автодорог планируется направить на содержание республиканских автомобильных дорог более Br576,6 млн.

Задачами подпрограммы являются улучшение транспортно-эксплуатационного состояния республиканских автомобильных дорог, а также повышение их качественных показателей. В соответствии с этим будут выполняться работы по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей республиканских автомобильных дорог согласно требованиям технических нормативных правовых актов и требованиям по обеспечению безопасных условий для движения транспортных средств. При этом не менее 10% средств будет направлено на содержание мостов и путепроводов.

Предусматривается реконструкция и возведение 415,9 км республиканских автомобильных дорог, в том числе 276,2 км дорог по параметрам I категории с доведением их до международных стандартов. В их числе участки автодорог М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги), М10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, Р23 Минск - Микашевичи, Р53 Слобода - Новосады, Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р80 Слобода - Паперня, Р122 Могилев - Чериков - Костюковичи.

Планируется модернизировать не менее 555,9 км республиканских автодорог и повысить несущую способность их дорожного покрытия до 11,5 т на ось. Предусматривается увеличить скоростной режим на протяжении не менее 1 617 км дорог республиканского значения.

Кроме того, расширится сеть платных автомобильных дорог. Будет введена плата за проезд транспортных средств на всем протяжении дороги М6/Е28 Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги) после ее реконструкции и на участке дороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. К 2021 году протяженность платных автомобильных дорог составит 1 786 км.

Во время реализации подпрограммы по местным автодорогам запланированы работы по поддержанию их транспортно-эксплуатационных показателей согласно требованиям технических нормативных правовых актов и требованиям по обеспечению безопасных условий для движения транспортных средств. Предусмотрен ремонт и реконструкция не менее 7 тыс. км местных автодорог, в том числе выполнение текущего ремонта 6 384,7 км таких дорог, капитального ремонта 581,3 км дорог, реконструкции и строительства 34 км дорог.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-