24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирован перечень мест размещения электрозарядных станций (ЭЗС) на первом этапе создания государственной зарядной сети. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 сентября 2019 года №638, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

До 2021 года включительно предполагается создание 431 ЭЗС в Минске, областных центрах и на автодорогах категорий М и М/Е. В том числе в столице для этих целей определено 162 площадки, здесь введут в эксплуатацию 322 станции. В Минской области появится 14 объектов, Бресте, Гомеле и Могилеве - по 12, Брестской области - 11, Витебске - 13, Витебской области - 6, Гомельской - 8, Гродно - 15, Гродненской области - 4, Могилевской - 2.

Документ вносит изменения в постановление Совета Министров от 10 октября 2018 года №731, которым утверждена программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. Она будет реализовываться в три этапа. Второй этап ориентирован на 2022-2025 годы из расчета увеличения количества электромобилей до более чем 10 тыс., третий - на 2026-2030 годы (при наличии парка электротранспорта более 25 тыс. единиц).

Как сообщалось, всего к 2030 году предусмотрено создание 1304 ЭЗС, в том числе 1224 в населенных пунктах и 80 на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50-70 км. Предполагается также установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в Минске и городах областного подчинения, на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120-150 км.

Функции по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей выполняет государственный оператор - ПО "Белоруснефть". Финансирование программы предусмотрено за счет собственных средств оператора.

Показатели развития государственной зарядной сети могут быть скорректированы с учетом темпов развития парка электромобилей в стране и общемировых тенденций развития зарядной инфраструктуры.-0-