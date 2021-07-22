В Беларуси скорректирован порядок закупок организациями за счет собственных средств

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректирован порядок закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 20 июля 2021 года №415, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Согласно принятым изменениям, введена обязанность изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника с обоснованием нецелесообразности или невозможности закупки у производителей или их сбытовых организаций. А обязанность применения преференциальной поправки исключена, но иное может быть установлено вышестоящим государственным органом (организацией).

При проведении конкурентных процедур рассылать приглашения необходимо будет в том числе организациям, входящим в состав одного холдинга, государственного объединения. Также определен перечень товаров, при закупке которых нужно обеспечить минимальную долю белорусской продукции.

Кроме того, согласно постановлению, будет необходимо в течение месяца направлять в МАРТ информацию о лицах, подлежащих включению в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.

Изменения вступают в силу после официального опубликования.-0-