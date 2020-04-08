В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020-2021 годы

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси скорректировало прогнозные индексы цен в строительстве на 2020 и 2021 годы и установило прогнозный индекс цен в строительстве на 2022 год. Это предусмотрено постановлением Минэкономики от 20 марта №3, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Согласно постановлению, среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на текущий год составит 107,5%, в 2021 году - 106,5%. Соответствующий показатель на 2022 году установлен в размере 106,1%. "Показатели были скорректированы с учетом изменения основных прогнозных показателей социально-экономического развития страны на период до 2022 года, технологической структуры инвестиций в основной капитал и структуры строительно-монтажных работ по элементам затрат", - отметили в министерстве.

Также при определении показателей были рассчитаны среднегодовые прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ в размере 109,4% на 2020 год, 108,5% - на 2021 год и 108,1% на 2022-ой.

Как пояснил начальник управления экономики строительства Минэкономики Виктор Коваленко, прогнозный индекс цен в строительстве отражает изменение стоимости строительства объекта с даты начала разработки сметной документации до завершения нормативного срока строительства. "Этот показатель необходим для составления сметной документации при строительстве. А учитывая то, что процесс создания объекта с начала разработки сметной документации до завершения нормативного срока его строительства, как правило, не превышает трех лет, было принято решение разрабатывать и утверждать прогнозные индексы цен в строительстве именно на трехлетний период", - отметил разработчик документа.-0-