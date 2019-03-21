В Беларуси скорректирован прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси постановлением от 15 марта 2019 года №6 скорректировало среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год. Документ сегодня официально опубликован на
Согласно постановлению среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на 2020 год составит 106,1% вместо установленных ранее 106,8%.
Также установлен соответствующий показатель на 2021 год - 105,8%.
Среднегодовой прогнозный индекс цен в строительстве на текущий год равен 107,3%.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
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