В Беларуси снижена таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЕАЭС снижена таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы. Это предусмотрено решением Совета ЕЭК от 20 декабря 2017 года №107, сообщает БЕЛТА.

Если ранее в странах ЕАЭС, в том числе и Беларуси, за превышение нормы приходилось платить 30% стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы, то с 2020 года нужно будет уплачивать 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса.

Решение Совета ЕЭК унифицирует верхний порог беспошлинного провоза. Таможенный кодекс ЕАЭС разрешает ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне. В настоящее время в Беларуси ежемесячный лимит на беспошлинные посылки составляет 200 евро и 31 кг. При этом разовая норма одного отправления - 22 евро и 10 кг.-0-