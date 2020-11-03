В Беларуси снизят цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси снизят цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 29 октября 2020 года №43, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе за грамм составят для золота 375-й пробы - Br52,44 (ранее Br55,15); 500-й - Br69,92 (ранее Br73,54); 583-й, 585-й - Br81,8 (ранее Br86,04); 750-й - Br104,87 (ранее Br110,3); 900-й - Br125,85 (ранее Br132,36); 916-й - Br128,08 (ранее Br134,72); 950-й - Br132,84 (ранее Br139,72); 958-й - Br133,96 (ранее Br140,89).

Платину 950-й пробы будут скупать по Br61,37 за 1 г (ранее Br66,35).

Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит Br1,36 (ранее Br1,55); 800-й - Br1,45 (ранее Br1,65); 875-й - Br1,58 (ранее Br1,8); 916-й - Br1,66 (ранее Br1,89); 925-й - Br1,67 (ранее Br1,91); 960-й - Br1,74 (ранее Br1,98).

Постановление вступает в силу с 9 ноября.-0-