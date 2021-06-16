В Беларуси согласовано повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"В целях обеспечения насыщения рынка, а также недопущения убыточности производства, ввоза и реализации согласовано повышение цен на весь ассортимент детского питания юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям в размере, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года", - рассказали в пресс-службе.

Также согласовано повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юрлицам и ИП, осуществляющим его производство и реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года. Такое решение принято с учетом роста стоимости основного сырья, вспомогательных материалов и тарифов на энергоносители и топливо, удельный вес которых в себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции составляет примерно 50-60%, а также для недопущения убыточности производства отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий.

Цены могут быть повышены юрлицами и ИП до 30 июня.-0-