В Беларуси создадут реестр работающих с драгметаллами юрлиц и ИП

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет создан единый реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совершающих операции с драгметаллами и драгоценными камнями. Об этом БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

Норма о создании реестра закреплена в законопроекте о ратификации соглашения об особенностях осуществления операций с драгметаллами и драгоценными камнями в ЕАЭС. Постоянная комиссия по бюджету и финансам готовит документ к рассмотрению на осенней сессии. "С учетом положений соглашения юрлица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством драгметаллов, обработкой драгоценных камней, должны состоять на специальном учете. Это касается также юрлиц и ИП, занятых в сфере оборота драгоценных металлов и камней, использующих драгметаллы в производственных целях, а также в других случаях, установленных законодательством стран - членов союза", - отметила Людмила Нижевич.

В Беларуси деятельность с драгметаллами и драгоценными камнями регулирует Министерство финансов. "На него соглашением возложены полномочия по информированию о перемещении ювелирных и других изделий по территории стран ЕАЭС, обмену правовой и другой информацией, образцами оттисков пробирных клейм, их описанием, реестрами именников. Кроме того, за Минфином - проведение контрольных мероприятий и функций", - рассказала депутат.

Ратификация соглашения будет способствовать созданию условий для обеспечения свободного обращения драгоценных металлов и камней, формированию взаимовыгодных торгово-экономических механизмов в ЕАЭС, резюмировала парламентарий.-0-