В Беларуси стартовал конкурс на лучший видеофильм-презентацию к "ЭКСПО-2020"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД объявил о старте конкурса на создание двух презентационных видеороликов о Беларуси, которые будут демонстрироваться во время всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае (ОАЭ), сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Один из видеофильмов планируется транслировать на сценической площадке перед входом в Национальный павильон. Его смогут увидеть все посетители. Здесь будет представлена общая информация о национальных, историко-культурных и экономических особенностях страны.

Вторую картину гостям покажут внутри павильона. Концепция включает элементы 3D-экскурсии по знаковым местам, что позволит поближе познакомиться с республикой, заглянуть в наиболее интересные ее уголки.

Обе работы предполагают постановочную съемку и компьютерную графику. В первую очередь жюри оценит художественную и культурную значимость видеопродуктов.

К участию в открытом конкурсе допускается любое юридическое или физическое лицо, включая индивидуальных предпринимателей. Заявки принимаются до 31 октября. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Национального центра маркетинга.

Всемирная выставка "ЭКСПО-2020" пройдет в октябре 2020 года, подготовка к участию в ней Беларуси ведется с 2017 года. Организатором Национального павильона выступает Национальный центр маркетинга МИД Беларуси.-0-