В Беларуси установлен новый порядок электронных торгов по продаже имущества в процедурах банкротства

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики постановлением №9 от 1 апреля 2019 года утвердило инструкцию о порядке организации и проведения электронных торгов по продаже имущества в процедурах экономической несостоятельности (банкротства), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального правового интернет-портала .

Инструкцией установлен порядок организации и проведения электронных торгов по продаже имущества в процедурах банкротства в форме аукциона. Предусматривается, что торги организовывает антикризисный управляющий. Лоты формируются им из выставляемого к продаже должником на электронные торги имущества. Они могут состоять из одного или нескольких предметов. Во время проведения электронных торгов лот является неделимым. Минимальная цена выставляемого на электронные торги лота устанавливается путем снижения начальной цены не более чем на 40%.

Постановлением также определены требования, которым должны соответствовать уполномоченные антикризисными управляющими на проведение электронных торгов юрлица (операторы электронной торговой площадки). В частности, они не должны находиться на стадии ликвидации и быть признанными судом, рассматривающим экономические дела, банкротом с ликвидацией и др.

Документ вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.-0-