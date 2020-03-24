В Беларуси увеличат производство респираторов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня посетил предприятие "Изотоп" в Старобине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие давно присутствует на белорусском рынке. Но в 2015-2018 годах его работа была приостановлена. Производство возобновилось в конце 2019 года. Здесь выпускают респираторы второго класса защиты из фильтроволокна мелтблаун. За месяц "Изотоп" может изготовить около 100 тыс. изделий, но сейчас устанавливается дополнительное оборудование, которое поможет нарастить производство до 180 тыс. респираторов в месяц. Кроме того, через несколько недель сюда поступит автомат для производства масок, что позволит выпускать около 150 тыс. изделий в день.

"Беларусь обеспечена в нужном количестве как респираторами второго и третьего классов, так и медицинскими масками. Но часть этих медицинских изделий мы закупаем по импорту, - рассказал журналистам премьер-министр. - Основной целью (поездки в Старобин. - Прим. БЕЛТА) было понять, что необходимо предприятию для того, чтобы нарастить выпуск респираторов и полностью закрыть потребности Беларуси в этом виде медицинских изделий". В основном респираторы будут предназначены для защиты медиков.

Выпуск респираторов в Беларуси упирается в одну проблему: предприятию стало проблематично закупать материал, который поставлялся из Украины и Китая. Спрос на него резко вырос, а цена за 1 кг мелтблауна поднялась с 5 до 50 евро.

Белорусский производитель ведет переговоры с партнерами в России, чтобы закупить оборудование для изготовления своего фильтроволокна. Прорабатывается и вопрос об организации производства этого или похожего материала в Беларуси. В стране на этом специализируется, например, "СветлогорскХимволокно". Оно уже выпустило пробные материалы для респираторов. Но эффективность этого фильтроволокна пока не подтверждена. В Беларуси нет своих лабораторий, которые могли бы подтвердить качество средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Их еще предстоит организовать.

Аккредитованные лаборатории есть в России, Армении и Казахстане, однако там образовалась очередь, на сертификацию может уйти полтора месяца. Белорусское волокно могут проверить на бактериологическую фильтрацию в Китае, но и это займет до получения официальных результатов несколько недель.

"В ближайшее время Минздрав организует сертификацию этой продукции. Если она будет соответствовать всем необходимым параметрам, то будет использоваться в производстве респираторов", - сказал Сергей Румас.

По его словам, запустить производство респираторов третьего класса может и одно из предприятий Госкомвоенпрома. Оно сейчас ведет переговоры с китайскими партнерами о поставке оборудования.

После посещения "Изотопа" Сергей Румас решил узнать, как обстоят дела в местной аптеке с наличием масок и дезинфицирующих средств. Компанию ему составил министр здравоохранения Владимир Караник. В старобинской аптеке в наличии оказалось около 100 марлевых масок, неделю назад их было 200 штук. Продавались и несколько видов антисептиков.

По пути в Минск чиновники заехали в аптеку в Солигорске - здесь масок не было. Фармацевт рассказала, что масок нет уже несколько дней. По ее словам, сеть направила заказ "Беллегпрому", однако ответа до сих пор нет. Премьер-министр обещал разобраться с этим вопросом.

Позже он рассказал журналистам, что Минздраву поручено взять на контроль наличие масок в аптеках. "Сегодня на утро 380 тыс. масок находились на складах "Беллегпрома". В день мы производим около 250 тыс. масок - этого полностью хватает, чтобы обеспечить потребности Беларуси", - заявил Сергей Румас.

Как сообщалось, 19 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании об эпидемиологической ситуации в стране отметил, что в Беларуси хватает защитных костюмов, масок и средств дезинфекции. Однако не налажено производство респираторов.

Министр здравоохранения Владимир Караник специально принес на совещание это средство защиты и показал его Президенту. Глава государства в свою очередь потребовал передать этот образец в правительство и поручил за неделю наладить в Беларуси производство респираторов.-0-

Фото Оксаны Манчук