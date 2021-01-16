16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси увеличены тарифы на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 4 января 2021 года №1 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Эти тарифы установлены для организаций, которые эксплуатируют жилфонд или предоставляют жилищно-коммунальные услуги, для организаций застройщиков, товариществ собственников, организаций, имеющих в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

"Данные тарифы установлены для организаций в целях компенсации им затрат по учету, расчету и начислению платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещениями и проведению претензионно-исковой работы, а также затрат на оплату услуг банков", - пояснили в пресс-службе МАРТ.

Постановление не повлияет на величину платежей населения за оказываемые услуги теплоснабжения, уточнили в министерстве.-0-