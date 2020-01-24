В Беларуси в 2019 году построено более 4 млн кв.м жилья

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году введено в эксплуатацию 4 млн 61,9 тыс. кв.м общей площади жилья (в 2018 году - 3 млн 966,8 тыс. кв.м), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 46,9 тыс. квартир (в 2018-м - 46,5 тыс.).

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 619,1 тыс. кв.м, или 39,9% общего объема жилья. Для этой категории граждан с использованием государственной поддержки построено 1 млн 165 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах возведено 1 млн 327,3 тыс. кв.м жилья, или 32,7% общего количества по стране.

Как сообщалось, в 2020 году нужно ввести 4 млн кв.м жилья. Из этого объема для тех, кто стоит на учете нуждающихся и строится с господдержкой, предусмотрено 984,13 тыс. кв.м.-0-