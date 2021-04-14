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14 апреля 2021, 15:03

В Беларуси в 2020 году количество выявленных фальшивых денег уменьшилось на 23,8%

Фото из архива
Фото из архива

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году на 23,8% уменьшилось количество выявленных фальшивых денег, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального банка.

"По итогам 2020 года банковские работники выявили 619 поддельных денежных знаков, в том числе 617 банкнот и две монеты. Основное количество составили доллары США и российские рубли - 49,1% и 36,3% соответственно. Доля поддельных евро - 9,7%, белорусских рублей - 4,4%, других валют (китайский юань, фунт стерлингов) - 0,5%. В сравнении с 2019 годом общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 23,8%", - рассказали в Нацбанке.

В Минске выявлено 41,8% всех поддельных денежных знаков, в областях - в пределах 4,7-13,6%. Они изъяты из обращения в 51 населенном пункте.

Среди поддельных долларов США, как и прежде, преобладали банкноты номиналом $100 - 85,5%, доля банкнот номиналом $50 составила 11,2%. Выявлены единичные случаи подделок банкнот номиналами $20, $10 и $5 - 2%, 1% и 0,3% соответственно. Из числа выявленных поддельных долларов США 9 банкнот относились к категории частичных подделок: они изготовлены из подлинных банкнот, на которых произведены изменения основных буквенно-цифровых изображений на более высокие номиналы. К категории суперподделок относились 10 банкнот номиналом $100 различных серий.

В 2020 году выявлены поддельные банкноты российских рублей номиналами 5000, 2000, 1000, 200. Основная доля по-прежнему пришлась на банкноты номиналом 5000 российских рублей - 84,9%. Банкнота номиналом 200 выявлена впервые.

В 2020 году выявлялись поддельные банкноты евро всех номиналов. Наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналами 500, 100 и 50 - 28,3%, 21,7% и 26,7% соответственно. Что касается поддельных монет, их было две номиналом 2 евро. "Среди выявленных подделок следует отметить две банкноты: одна несуществующего номинала 1000 евро, вторая 100 евро, представляющие собой частичные подделки. Первая изготовлена из подлинной банкноты номиналом 1000 зимбабвийских долларов, вторая из 100 суринамских гульденов. На них произведены изменения реквизитов", - отметили в Нацбанке.

В течение 2020 года выявлены 23 поддельные банкноты белорусских рублей образца 2009 года номиналами Br200, Br100, Br50, Br20, Br10 и Br5. Банкноты номиналом Br200 выявлены впервые. В 10 подделках произведена имитация защитных элементов: в двух подделках - водяных знаков красящим веществом белого цвета, в трех - защитных нитей полосками фольги. Остальные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.

"С использованием полиграфических технологий изготовлено более 84% поддельных долларов США (в основном офсетная и глубокая печать), 53% поддельных евро (офсетная печать) и одна банкнота китайских юаней (офсетная печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии - принтерные устройства (в основном струйная печать - доллары США и евро, все российские рубли, одна банкнота китайских юаней и одна фунтов стерлингов, белорусские рубли, а также электрофотография - доллары США, евро и белорусские рубли)", - добавили в Нацбанке.-0-

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