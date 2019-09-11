В Беларуси в I полугодии выросло количество ИП

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число индивидуальных предпринимателей в Беларуси в первом полугодии выросло, сообщил сегодня журналистам заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Дмитрий Красовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии 2019 года у нас наблюдалась устойчивая тенденция роста всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенно порадовали индивидуальные предприниматели: их количество выросло почти на 8,8 тыс., то есть на 3,5% по сравнению с началом года. Давно не было такой динамики прироста. Что касается малых и средних предприятий, их количество увеличилось на 2%", - сказал Дмитрий Красовский.

По словам представителя Минэкономики, такая положительная динамика связана с принятыми мерами по либерализации экономической деятельности. "В первую очередь, наверное, это упрощенный порядок начала деятельности: стало легче начинать бизнес, при этом административная нагрузка по выполнению определенных требований перенеслась на период после начала работы. То есть бизнес может начать работать, получать доход и постепенно выполнять процедуры, стандарты, требования. За период более года (по данным на 1 июля 2019-го) 9 тыс. субъектов хозяйствования воспользовались возможностью начать деятельность в уведомительном порядке. Из них 3 тыс. - розничная торговля, 2 тыс. - перевозчики, услуги транспорта, 1 тыс. - бытовые услуги", - отметил он.-0-