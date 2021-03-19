В Беларуси в январе-феврале построили 7,2 тыс. квартир

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе - феврале текущего года построили 7,2 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 692,5 тыс. кв.м жилья. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 286,4 тыс. кв.м, или 41,4% от общего объема введенного жилья, из них с использованием государственной поддержки - 201,3 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 222,7 тыс. кв.м жилья, или 32,2% от общего ввода по стране.-0-