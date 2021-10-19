В Беларуси в январе-сентябре построили более 36 тыс. квартир

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе - сентябре построили 36,3 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 3,071 млн кв.м жилья. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1,277 млн кв.м, или 41,6% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки построено 950,6 тыс. кв.м. Для многодетных семей - 683,8 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 859,5 тыс. кв.м жилья, или 28% от общего ввода по стране.-0-