В Беларуси в новой пятилетке планируют построить 64 молочно-товарные фермы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за ближайшую пятилетку планируют построить 64 молочно-товарные фермы и провести реконструкцию 40 ферм, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В молочном скотоводстве определен объем: мы должны получить 9,2 млн т молока в год при продуктивности дойного стада 6,5 т на одну корову. Эта задача выполнимая. За эту пятилетку в стране построено 390 новых молочно-товарных ферм, в следующую пятилетку планируем построить 64 фермы и провести реконструкцию 40 ферм", - сказал Иван Крупко.

По его словам, подлежат модернизации некоторые доильные залы. На следующую пятилетку ставится задача замены доильного оборудования, "чтобы получить качественный продукт и то, что запланировано генетикой".

Министр отметил, что сегодня 60% дойного стада содержится с помощью современных технологий. Речь идет о системах содержания и доения. Он добавил, что работа аграриев с вузами, научно-практическими центрами НАН Беларуси по земледелию, животноводству дает серьезный результат и в селекции, и в развитии генетики в животноводстве.

Что касается производства молока, его рентабельность одна из самых высоких в сельском хозяйстве. "По итогам 2019 года рентабельность молока была на уровне 20%, за 9 месяцев этого года - 24%. В Брестской, Гродненской, Минской областях рентабельность около 30% и выше", - подчеркнул Иван Крупко.-0-