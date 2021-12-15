15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в преддверии зимних праздников продлено время работы около 270 торговых объектов и 160 объектов общественного питания. Об этом сегодня рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало на пресс-конференции "Организация торговли в предпраздничные и праздничные дни Рождества и Нового года".

Михаил Жигало

"Для обеспечения качественного обслуживания населения в предпраздничные и праздничные дни в белорусских торговых объектах и объектах общественного питания проведены подготовительные мероприятия. Среди них тематическое оформление зданий и витрин с использованием иллюминации и различных дизайнерских приемов. По всей стране по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами продлен режим работы магазинов, кафе и ресторанов, в том числе упразднены перерывы в выходные дни и отказ от закрытия на ремонт и переучет. По состоянию на сегодняшний день время работы увеличено примерно в 270 торговых объектах и 160 объектах общественного питания. Напомню: точки крупного ретейла, как правило, всегда работают до 23.00", - рассказал Михаил Жигало.

В объектах общественного питания организован прием предварительных заказов от населения на изготовление мучных, кондитерских и булочных изделий, полуфабрикатов, в том числе в банкетном оформлении. Специалисты кафе и ресторанов разработали праздничное меню. Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата и места проведения составит от Br25 до Br140 на человека, а в новогоднюю ночь - от Br35 до Br180.

В преддверии зимних праздников запланировано более 14 тыс. мероприятий, направленных на стимулирование потребительского спроса. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось в 1,5 раза. "Свою роль здесь играет активная маркетинговая политика торговых объектов. Все стараются сделать так, чтобы потребители перед Новым годом и Рождеством почувствовали снижение цен на широкий ассортимент товаров", - отметил начальник управления.

Сейчас организовано почти 400 выставок-продаж, 2,3 тыс. праздничных распродаж, 100 рекламных акций и 40 игр и конкурсов с вручением подарков.

Проведена работа и с отечественными производителями по созданию запасов позиций, которые пользуются повышенным спросом в преддверии новогодних праздников. Это овощи и фрукты, колбасы и копчености, рыба и икра, консервированный зеленый горошек, кондитерские изделия. Организована продажа елок и елочных товаров. В ассортименте представлены искусственные ели и сосны более 100 разновидностей. Розничные цены в зависимости от высоты, материала и наличия украшений стартуют от Br3. Помимо этого, в магазинах можно найти более 100 видов карнавальных костюмов от Br10, а также более 3 тыс. разновидностей елочных украшений и сувениров.

"Ценовая ситуация на актуальные товары находится на контроле. Мы постоянно проводим мониторинги. По определенным позициям даже наблюдаем снижение цен", - подчеркнул Михаил Жигало.-0-

В Беларуси во время рождественских и новогодних праздников развернется более 430 ярмарок